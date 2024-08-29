السعودية | قائمة الأقوى لعام 2024.. السعودية تاسع أقوى دولة في العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

احتلّت المملكةُ العربية السعودية المرتبةَ الأولى عربيًّا وإسلاميًّا، والتاسعة عالميًّا كأقوى دولة في العالم؛ وفقًا لتصنيف أقوى الدول لعام 2024.

وقدم تحليل “فوربس” تفصيلًا للمؤشرات والأسباب التي أدّت لتحقيق الدول مراكز القوى على الساحة العالمية، والتي تشمل جوانب متعدّدة مثل قوة قادة الدولة، والتأثير السياسي، والموارد الاقتصادية، والقوة العسكرية، والتحالفات الدولية.

وخلت القائمة من الدول العربية والإسلامية الأخرى باستثناء الإمارات، التي حلّت في المرتبة العاشرة بعد المملكة العربية السعودية، في حين استمرت الولايات المتحدة بالتصدر كأقوى دولة في العالم”.

قائمة أقوى 10 دول في العالم لعام 2024:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- الصين.

3- روسيا.

4- ألمانيا.

5- المملكة المتحدة.

6- كوريا الجنوبية.

7- فرنسا.

8- اليابان.

9- المملكة العربية السعودية.

10- الإمارات.

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