السعودية | “التخصصات الصحية” تستعرض تجاربها في مؤتمر التعليم المهني الصحي بسويسرا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أمس، مشاركتها في مؤتمر التعليم المهني الصحي “AMEE” بمدينة بازل في سويسرا، حيث استعرضت تجاربها ونجاحاتها في التعليم الصحي، وشهادة البورد السعودي، والاختبارات المهنية، وذلك بحضور متخصصين ومهتمين ببيئات التعلم الصحي على مستوى العالم.

وقدم جناح “الهيئة” في المعرض المصاحب للمؤتمر شرحاً عن تاريخ الهيئة، وأهدافها، ودورها في تطوير الأداء المهني الصحي في مجال التخصصات الصحية المختلفة، ورعايتها لأكثر من 700 ألف ممارس وممارسة صحيين مسجلين في الهيئة ويعملون في القطاع الصحي، إلى جانب أساليب التعليم الحديثة التي تنتهجها في برامج الدراسات العليا “شهادة البورد السعودي”، وما نتج عنها من بيئات تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين، مبنية على أسس التعليم الصحي.

واستعرضت “الهيئة” تجربتها في البورد السعودي منذ تأسيسه، حيث خرجت البرامج خلال الأعوام الماضية أكثر من 30 ألف ممارس صحي في 200 تخصص، واعتمدت أكثر من 2100 برنامج تدريبي، وأكثر من 110 مراكز تدريبية، فيما يبلغ عدد المتدربين الحاليين في برامج البورد السعودي نحو 19900 متدرب.

وتحرص “الهيئة” على المشاركة في هذا الحدث الدولي للاطلاع على آخر المستجدات، والتجارب، والممارسات العالمية الناجحة في قطاع الرعاية الصحية، والتميز في مجال التعليم وتأهيل القوى العاملة الصحية.

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