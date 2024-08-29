7 حالات لتكرار تكليف المعلم

حددت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، نحو 7 حالات، التي يتم فيها تكرار تكليف المعلم بسد الاحتياج التعليمي، وأكدت على ضرورة مراعاة الموازنة عند إجراء التكليف، وألا يزيد نصاب المعلم المكلف «كليًا أو جزئيًا» للموازنة عن أنصبة معلمي نفس التخصص في المدرسة المكلف بها، ويخفض النصاب التعليمي للمعلم المكلف جزئيًا بسد الاحتياج في مدارس التعليم العام بواقع 4 حصص صفية عن كل مدرسة يكلف بها بما لا يزيد عن مدرستين إضافة إلى مدرسته الأساسية.

التشكيلات الإشرافية

شددت الوزارة، على العمل بدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1446 في نسخته الجديدة، بهدف توحيد إجراءات إدارات التعليم في سد الاحتياج التعليمي من شاغلي الوظائف التعليمية، وتحقيق الشفافية في تطبيق آلية التكاليف لسد الاحتياج، وتحقيق الاستقرار الأمثل للميدان التعليمي من خلال سد الاحتياج لضمان استمرار العملية التعليمية.

ووضعت الوزارة آلية لسد الاحتياج التعليمي من المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية، بدءًا من معلمي الموهوبين ثم رائد النشاط ثم الموجه الطلابي ثم وكيل المدرسة ثم مدير المدرسة ثم المشرف التربوي من مشرفي الإدارات والأقسام ثم مشرفي التخصصات في الإشراف التربوي لسد الاحتياج التعليمي داخل القطاع مع مراعاة التخصص والمؤهل للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

الموجه الطلابي

حول الموجه الطلابي أبانت التعليم أنه يتم تكليف المتخصص في التوجيه «علم النفس، وعلم الاجتماع، وخدمة اجتماعية» في المرحلة الثانوية، بتدريس المقرر إضافة إلى عمله في المرحلة الثانوية، وفي حال عدم وجود معلم متخصص لمقرر المهارات الحياتية في المرحلة المتوسطة والابتدائية، يكلف الموجه الطلابي غير المتخصص في «علم النفس وعلم الاجتماع، وفي خدمة اجتماعية» بـ 6 حصص صفية في مجال تخصصه الذي تم تعيينه عليه، على أن يكون التكليف في حال وجود العجز. وأتاحت الوزارة، تكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين داخل المدرسة بسد الاحتياج التعليمي، بعد أخذ موافقته خطيًا بتدريس غير تخصصه في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية، وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

حالات تكرار التكليف

01- نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية.

02- نقل المعلم داخليًا أو خارجيًا.

03- المعلم في المدارس ذات المبنى الواحد «مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة».

04- رغبة المعلم في إعادة تكليفه لسد الاحتياج أو الموازنة، واقتضت المصلحة التعليمية في حال عدم رغبة معلم آخر لم يسبق تكليفه.

05- بعد مرور عامين دراسيين على آخر تكليف للمعلم، وإذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف.

06- إذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب.

07- عدم وجود معلم آخر يقوم بسد الاحتياج التعليمي.

إسناد المقررات لسد الاحتياج

• مقرر الإحصاء في المرحلة الثانوية إلى تخصص الرياضيات.

• مقرر مبادئ القانون وتطبيقات في القانون في المرحلة الثانوية إلى تخصص الدراسات الإسلامية.

• مقرر المهارات الرقمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، كتخصص بديل لسد الاحتياج «الرياضيات».

• مقرر مهارات البحث ومصادر المعلومات مكتبات «في المرحلة الثانوية، كتخصص بديل لسد الاحتياج «عربي» و«حاسب آلي» و«علم الإدارة».

• مقررات العلوم والمهارات الإدارية، ومقدمة في الأعمال، ومبادئ الاقتصاد، والإدارية والمالية، والسكرتارية والإدارة المكتبية، وإدارة الفعاليات، ومبادئ الإدارة، وتخطيط الحملات التسويقية، والمعرفة المالية، والمحاسبة، والاقتصاد، وإدارة الأعمال، وصناعة القرار في الأعمال، والحملات التسويقية، وريادة الأعمال، والتسويق، في المرحلة الثانوية، التخصص الأساسي «علم الإدارة»، والتخصص البديل لسد الاحتياج «التسويق» و«الرياضيات».

• مقرر اللغة الإنجليزية في جميع المراحل المتوسطة، التخصص الأساسي «اللغة الإنجليزية»، والتخصص البديل لسد الاحتياج للمؤهلين من برنامج الاستثمار الأمثل، أو أحد معلمي خبرات أو الابتعاث «لأي تخصص من الوفر».