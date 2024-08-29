شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ 4 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الجبيل بالمنطقة الشرقية 4 مواطنين وتم تقديم المساعدة لهم، إثر تعطل واسطتهم البحرية في عرض البحر.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.