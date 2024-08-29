شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مهيب لصاعقة تضرب برج الساعة ليلاً .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت عدسات الكاميرات، مساء الأربعاء، صاعقة لامست برج الساعة في مكة المكرمة.

وشهدت مكة المكرمة رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار أعقبها موجة أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة تزامن معها أصوات الرعد والتي دوت بأصوات عالية، فيما أضاء البرق السماء.

وانتشر الفيديو القصير، الذي وثق لحظة إصابة صاعقة برق على برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة، لتُشكل شكل شجرة في السماء، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.