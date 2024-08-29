شكرا لقرائتكم خبر بحضور الأمير فهد بن جلوي الرئيس الفرنسي يفتتح ألعاب باريس البارالمبية 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، دورة الألعاب البارالمبية الصيفية السابعة عشر، في العاصمة الفرنسية باريس والتي تستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأستاذة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عضو مجلس الإدارة، والاستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وعدد من مسؤولي الرياضة البارالمبية في مختلف دول العالم.

وأقيم الحفل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البارالمبية خارج الملاعب، في ساحة الكونكورد بحضور أكثر من 60 ألف مشجع، على غرار افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي اختتمت مؤخراً، كما بث الحفل عبر ست شاشات عملاقة، لمتابعة الحدث بأكمله في كل منطقة استقبال عامة.

وحمل عبدالرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، وغالية العنزي لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، العلم السعودي، خلال استعراض الوفود الرياضية المشاركة في المحفل البارالمبي، والتي بلغت أكثر من 4400 رياضي من 184 بلد.

وثمّن القرشي لحظات حمل العلم السعودي في هذا المحفل الكبير، معتبراً إياه بأنه لحظات لا تنسى مع زميلته غالية العنزي التي أكدت أنه حلم كبير تحقق، متمنية تحقيق الحلم الأكبر بتحقيق الميداليات مع زملاءها اللاعبين وزميلتها اللاعبة سارة الجمعة.

وتضمن الحفل فقرات موسيقية ولوحات فنية متنوعة، وعروض الألعاب النارية، بالإضافة لفقرات تحاكي ثقافة وتاريخ الحضارة الفرنسية.