بحضور الأمير فهد بن جلوي الرئيس الفرنسي  يفتتح ألعاب باريس البارالمبية 2024

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وأقيم الحفل للمرة الأولى في تاريخ الدورات البارالمبية خارج الملاعب، في ساحة الكونكورد بحضور أكثر من 60 ألف مشجع، على غرار افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي اختتمت مؤخراً، كما بث الحفل عبر ست شاشات عملاقة، لمتابعة الحدث بأكمله في كل منطقة استقبال عامة.
وحمل عبدالرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، وغالية العنزي لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة البارالمبية، العلم السعودي، خلال استعراض الوفود الرياضية المشاركة في المحفل البارالمبي، والتي بلغت أكثر من 4400 رياضي من 184 بلد.
وثمّن القرشي لحظات حمل العلم السعودي في هذا المحفل الكبير، معتبراً إياه بأنه لحظات لا تنسى مع زميلته غالية العنزي التي أكدت أنه حلم كبير تحقق، متمنية تحقيق الحلم الأكبر بتحقيق الميداليات مع زملاءها اللاعبين وزميلتها اللاعبة سارة الجمعة.
وتضمن الحفل فقرات موسيقية ولوحات فنية متنوعة، وعروض الألعاب النارية، بالإضافة لفقرات تحاكي ثقافة وتاريخ الحضارة الفرنسية.
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