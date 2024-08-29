شكرا لمتابعة خبر عن طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنا من بولندا إلى المملكة لاستكمال علاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت سفارة المملكة في بولندا أنها قامت بنقل مواطن سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة.

كما جرى نقل طفل سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة القيادة لسلامة وصحة المواطنين، حيث تم توفير جميع التسهيلات لضمان وصول المريضين بأمان لاستكمال علاجهما.