اخبار السعوديه

طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنا من بولندا إلى المملكة لاستكمال علاجه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن طائرة إخلاء طبي تنقل مواطنا من بولندا إلى المملكة لاستكمال علاجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت سفارة المملكة في بولندا أنها قامت بنقل مواطن سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة.

كما جرى نقل طفل سعودي عبر طائرة الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى المملكة لاستكمال علاجه.

والجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة القيادة لسلامة وصحة المواطنين، حيث تم توفير جميع التسهيلات لضمان وصول المريضين بأمان لاستكمال علاجهما.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا