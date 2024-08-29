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الرياض - علي القحطاني - تمكنت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من تقديم العلاج الجيني (كاسكيفي) باستخدام تقنية التعديل الوراثي كرسبر لطفل مريض يبلغ من العمر 13 عاماً.

ويعاني المريض من أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى) مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة.

ويعد هذا العلاج إنجاز جديد، فهو الأول على مستوى العالم خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية لعلاج اعتلالات الدم الوراثية الجيني.

وخرج المريض من المستشفى بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء، وحسب التفاصيل فإن الأيام المقبلة ستشهد إجراء مثل هذا العلاج الجيني لعدد آخر من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية و أنيميا البحر المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

نجاح أول علاج جيني معدل وراثياً لطفل يعاني “الثلاسيميا” بالمملكة

تمكنت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض من تقديم العلاج الجيني (كاسكيفي) باستخدام تقنية التعديل الوراثي كرسبر لطفل مريض يبلغ من العمر 13 عاماً.

ويعاني المريض من أنيميا البحر الأبيض المتوسط (الثلاسيميا الكبرى) مما كان يستدعي نقل الدم الدوري له كل 3 أسابيع منذ اكتشاف المرض بعد الولادة.

ويعد هذا العلاج إنجاز جديد، فهو الأول على مستوى العالم خارج نطاق التجارب والأبحاث السريرية لعلاج اعتلالات الدم الوراثية الجيني.

وخرج المريض من المستشفى بعد نجاح زرع الخلايا وتماثله للشفاء، وحسب التفاصيل فإن الأيام المقبلة ستشهد إجراء مثل هذا العلاج الجيني لعدد آخر من المرضى المصابين بالأنيميا المنجلية و أنيميا البحر المتوسط في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.