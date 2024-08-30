شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الدولة للشؤون الخارجية على هامش قمة جزر الباسيفيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، برئيس وزراء جزر الكوك، مارك براون، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ (53)، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة. رئيس وزراء فانواتو التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، برئيس وزراء فانواتو، شارلوت سالواي، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تكثيف الجهود المشتركة في شتى المجالات بما فيها البيئة والحد من آثار التغير المناخي، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.

حضر اللقاءان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.