شكرا لمتابعة خبر عن قرى محافظة وادي الفرع خارج خدمة الاتصال والإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تذمر أهالي الأحياء السكنية بوادي مكة ومليح بمحافظة وادي الفرع من انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت التي تخدم القرى والأحياء بوادي مكة ومليح والأحياء السكنية بالفراش والمثناه وطريق محافظة وادي الفرع العام منذ يوم مساء أمس الأربعاء.

بدورها التقت صحيفة “صدى” الإلكترونية بالمواطن حميد الرويتعي الذي تحدث قائلا : “نعاني من انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت منذ مساء الأربعاء بسبب عطل في أبراج الجوال الخاص بشركة الاتصالات السعودية”stc” التي تخدم الأحياء السكنية و الطريق العام، حيث جرى الاتصال على الرقم 900 الخاص بالشركة المشغلة وتقديم شكوى رسمية ولكن دون جدوى ونضطر لقطع مسافات كبيرة للاتصال بالشركة المشغلة لعدم وجود الخدمة لتقديم البلاغات والشكاوي وكلنا أمل بتدخل المسؤولين وتحرك الشركة المشغلة وإعادة خدمة الاتصال والإنترنت”.

كما تحدث لصحيفة “صدى” الإلكترونية المواطن تركي السحيمي قائلا :”إننا نعاني من انقطاع خدمة الاتصال والإنترنت في الأحياء السكنية بوادي مكة ومليح والأحياء بالفراش والمثناه و الأحياء المجاورة رغم تقديم شكوى للمشغل”.

وأكد أن انقطاع الخدمة يجعل الأهالي في عزلة عن القرى الأخرى والخدمات ويعطل مصالح المواطنين، مضيفا أنهم في انتظار تحرك الشركة المشغلة وإعادة الخدمة.