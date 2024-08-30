اخبار السعوديه

وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر الديوان الملكي، اليوم الجمعة ، بيانًا أعلن من خلاله وفاة صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود،.

وجاء نص البيان: “ انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 26 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.”.

وأضاف البيان: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا