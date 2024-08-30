شكرا لمتابعة خبر عن وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر الديوان الملكي، اليوم الجمعة ، بيانًا أعلن من خلاله وفاة صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود،.

وجاء نص البيان: “ انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 26 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.”.

وأضاف البيان: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.