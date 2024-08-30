شكرا لقرائتكم القبض على 3 مخالفين لترويجهم الحشيش والإمفيتامين المخدرتين بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة جدة على “3” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لترويجهم مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.