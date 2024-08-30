شكرا لقرائتكم أكثر من 5 ملايين مصلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 5735016 مصليًا وزائرًا وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.

الصلاة في المسجد النبوي

وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أن 527152 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما- كما أدى 258752 زائرًا الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 26811 زائرًا من جنسيات مختلفة.

قد يهمّك أيضاً

وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير بلغت كميتها 25225 لترًا، كما جرى توفير 1590 طنًا من مياه زمزم وأخذ 196 عينة لفحصها وتحليلها ، إضافةً إلى توزيع 257277 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.