شكرا لقرائتكم حالة مطرية غزيرة وسيول في عدة مناطق والدفاع المدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بسبب توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

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أمطار غزيرة وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة لتشمل جدة وبحرة وخليص.

أمطار على الرياض

أيضا، ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وأشار الدفاع المدني، إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية.