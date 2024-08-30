اخبار السعوديه

أمن الطرق: إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم أمن الطرق: إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في كلا الاتجاهين.

فتح طريق الهدا في الاتجاهين

وكان قوات أمن الطرق، قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الجهة المختصة قد أغلقت طريق الهدا، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مساء اليوم، والمستمرة منذ عدة أيام.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تسهل حركة المعتمرين بعد أمطار المسجد الحرام
إنذار أحمر .. أمطار غزيرة على 4 محافظات بمنطقة مكة

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا