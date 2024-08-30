شكرا لقرائتكم أمن الطرق: إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الخميس، إعادة فتح طريق الهدا بالطائف في كلا الاتجاهين.

فتح طريق الهدا في الاتجاهين

وكان قوات أمن الطرق، قد أعلنت في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الجهة المختصة قد أغلقت طريق الهدا، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مساء اليوم، والمستمرة منذ عدة أيام.