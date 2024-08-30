شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلن زيادة عدد تذاكر نزال Riyadh Season Card Wembley Edition ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن حصول “موسم الرياض” على الموافقة لزيادة عدد التذاكر إلى 96 ألف متفرج لنزال “Riyadh Season Card Wembley Edition”، الذي سيشهد الحدث الرئيسي فيه نزال بطل العالم للوزن الثقيل في الاتحاد الدولي للملاكمة دانيال دوبوا للدفاع عن لقبه لأول مرة ضد البطل السابق للوزن الثقيل مرتين أنتوني جوشوا، الذي سيقام يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024.

زيادة تذاكر نزال Riyadh Season Card Wembley Edition

وكانت تذاكر الدخول العام لأول نزال ضمن “موسم الرياض” في لندن قد نفدت الأسبوع الماضي، ولكن بعد الحصول على الموافقة لزيادة عدد التذاكر للملعب الشهير، سيعاد طرح التذاكر للبيع غدًا في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة عبر موقع Ticketmaster.com.

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العرض الرئيسي لبطاقة موسم الرياض

ويتضمن العرض الرئيسي لبطاقة “موسم الرياض” في لندن 6 نزالات بريطانية بالكامل.

ويعد هذا الحدث الأكبر جماهيرية في تاريخ الملاكمة في ملعب ويمبلي بلندن، حيث سيسجل الحضور الجماهيري رقمًا قياسيًا في المملكة المتحدة وأوروبا، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 94 ألف متفرج الذي حققه نزال تايسونفيوري ضد ديليان وايت في نفس الملعب في أبريل 2022.

وسيتضمن العرض إلى جانب لقاء أنتوني جوشوا ضد دانيال دوبوا على لقب الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، مواجهة بين أنتوني كاكاسي ضد جوش وارينغتون على لقب الوزن الخفيف-الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة(IBF)، ولقاء جوشوا بواتسي ضد ويلي هاتشينسون على لقب الوزن الخفيف الثقيل المؤقت للمنظمة العالمية للملاكمة(WBO)، بالإضافة إلى نزال تايلر ديني ضد حمزة شيراز في وزن الوسط، وليام سميث ضد جوش كيلي في وزن الوسط الخفيف، ومارك تشامبرلين ضد جوش بادلي فيوزن الخفيف.

ويمكن متابعة النزال المنتظر عبر خدمة الدفع مقابل المشاهدة من خلال DAZN وSky Sports وTNT Sports.