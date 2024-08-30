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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الجمعة الموافق 26 / 2 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

MO Nasa

MO Nasa

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