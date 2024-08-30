شكرا لقرائتكم تنبيه من حالة مطرية وسيول في منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن أمطار خفيفة -بمشيئة الله تعالى- على محافظتي المهد ووادي الفرع. أمطار على منطقة المدينة وتشمل الحالة الجوية، كذلك أمطار متوسطة على محافظة العيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول. قد يهمّك أيضاً وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحاً.