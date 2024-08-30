اخبار السعوديه

تنبيه من حالة مطرية وسيول في منطقة المدينة المنورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تنبيه من حالة مطرية وسيول في منطقة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن أمطار خفيفة -بمشيئة الله تعالى- على محافظتي المهد ووادي الفرع.

أمطار على منطقة المدينة

وتشمل الحالة الجوية، كذلك أمطار متوسطة على محافظة العيص، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.

قد يهمّك أيضاً

إنقاذ أربعة عمال سقطوا داخل خزان على ارتفاع 10 أمتار بالمدينة
الحجاج يواصلون التوافد على المدينة المنورة

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحاً.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا