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طقس السعودية.. أمطار على الطائف والمدينة المنورة

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واس - الطائف/ المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف.
وشملت أحياء معشى وقروى والخالدية والعقيق، وطريق الملك فهد الدائري، ومركز الشفا السياحي وشهار والسداد والمنطقة المركزية.

أمطار المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن أمطار خفيفة على محافظتي المهد ووادي الفرع، وكذلك أمطار متوسطة على محافظة العيص.
وتشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحاً.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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