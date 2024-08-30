شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على الطائف والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الليلة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف.

وشملت أحياء معشى وقروى والخالدية والعقيق، وطريق الملك فهد الدائري، ومركز الشفا السياحي وشهار والسداد والمنطقة المركزية. أمطار المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن أمطار خفيفة على محافظتي المهد ووادي الفرع، وكذلك أمطار متوسطة على محافظة العيص.

وتشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحاً.