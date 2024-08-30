السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، معالي وزير العلاقات الخارجية في جمهورية الكاميرون لجين مبيلا، وذلك على هامش أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة ياوندي عاصمة جمهورية الكاميرون.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط