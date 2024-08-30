شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على تبوك والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 10 مساءً. أمطار خفيفة على تبوك كما نبه المركز بمنطقة تبوك، اليوم، من أمطار خفيفة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 10 مساءً.

