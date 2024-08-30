شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تكثّف أعمال النظافة بعد الأمطار على المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف بعد الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة يوم أمس وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن المصلين والمعتمرين .

وحشدت الهيئة أكثر من 200 مشرف ومراقب و 4000 عامل وعاملة وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام يوم أمس. إزالة آثار الأمطار وأوضحت أنه تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة المصلين والمعتمرين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل المسجد الحرام وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف والنظافة حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.

