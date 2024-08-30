شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الحجاج" تواصل استقبال طلبات تصاريح الإسكان لحج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة دعوتها للمواطنين أصحاب المباني المخصصة لإسكان الحجاج، والراغبين في تأجير منازلهم، التوجه إلى المكاتب الهندسية المعتمدة لإتمام إجراءات إصدار التصاريح اللازمة.وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن اللجنة بدأت استقبال الطلبات اعتباراً من 1446/1/1هـ، مشيرة ً إلى استمرارية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب 1446هـ، في حين سيكون إصدار التصاريح حتى نهاية شهر شعبان من العام الهجري الجاري.ودعت الأمانة جميع مالكي المباني الراغبين في تأجيرها إلى الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات، وتوفير عناصر السلامة والأمان المطلوبة، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، مع تقديم طلباتهم عبر المكاتب الهندسية في وقت مبكر لتجنب التأخير.