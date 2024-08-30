شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة بريطانية توضح الفرق بين السعوديين والبريطانيين في الترفه والشراء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت مقيمة بريطانية في المملكة الفرق بين السعوديين والبريطانيين في الترفه والخروج وصرف المال على الطعام .

وظهرت السيدة في مقطع فيديو وهو تقول :” الناس في بريطانيا تحب تمسك الفلوس ومايطلعون برا عشان ياكلون ويتقهون إلا مرة وحدة في الشهر، عكس السعوديين كل يوم يدفعون ٢٠٠ ريال او ٣٠٠ ريال على وفطور وغداء وعشاء.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” مافي مثل السعوديين كرم وشهامة وطيبة وتربية إسلامية.”