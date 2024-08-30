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أمطار غزيرة وصواعق رعدية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وصواعق رعدية على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.
وتشمل مراكز رهاط - مدركة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.
MO Nasa

MO Nasa

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