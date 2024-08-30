شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله بن سعود، وصاحب السمو الأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بدر بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن سعد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.