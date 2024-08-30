شكرا لمتابعة خبر عن مدني الليث يخرج شخصين غرقا بمياه الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الليث ، اليوم الجمعة، من إخراج شخصين غرقا في تجمع لمياه الأمطار بوادي ذهب .

ويواصل الدفاع المدني متابعة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة ، ويدعو إلى الابتعاد عن الأودية وتجمعات مياه الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق .