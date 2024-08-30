شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: الأحد أول أيام الخريف على المملكة أرصادياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الأحد أول أيام الخريف على المملكة أرصادياً.

وأضاف أن فصل الخريف فصل مطير وسريع التقلبات، مؤكدا أنه سيصدر من المركز تقرير تفصيلي عن ملامح فصل الخريف، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق المملكة.