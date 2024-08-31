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سيارة تتحول إلى «قارب» بين منازل المدينة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحولت سيارة إلى قارب أثناء تجولها داخل، أحد شوارع المدينة المنورة، وذلك بعد ما غمرتها مياه الأمطار.

وظهرت سيارة وهي تعوم في مياه السيول في المدينة وكأنها قارب يعوم في أحد الأنهار.

وشهدت المدينة المنورة، أمس الجمعة، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة.

وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.

وكان المركز الوطني للأرصاد في ، قد أصدر، الجمعة، تنبيها بشأن الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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