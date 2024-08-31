شكرا لمتابعة خبر عن سيارة تتحول إلى «قارب» بين منازل المدينة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحولت سيارة إلى قارب أثناء تجولها داخل، أحد شوارع المدينة المنورة، وذلك بعد ما غمرتها مياه الأمطار.

وظهرت سيارة وهي تعوم في مياه السيول في المدينة وكأنها قارب يعوم في أحد الأنهار.

وشهدت المدينة المنورة، أمس الجمعة، سقوط أمطار غزيرة تسببت بسيول غير مسبوقة.

وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف السيارات بعدة شوارع.

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد أصدر، الجمعة، تنبيها بشأن الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول.