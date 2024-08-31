شكرا لمتابعة خبر عن سعود القحطاني يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب الحسد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني ، تفاصيل مؤلمة عن وفاة والده بسبب الحسد .

وقال القحطاني خلال مقطع فيديو : ” اللي يسألني ليش ما أصور حياتي وإني موسوس بالكتمان عليها ، أنا أبوي مات من عين ، سكن بيته وسوا تمايم ، وجوه الجماعة والعالم ، واليوم الثاني جاه مرض ” .

وأشار إلى أن بعد إصابة والده بأيام تم تشخيص والدته بورم في المخ ، موضحاً ” لا تلومني إني منهبل ، أنا جيتكم وأنا مقروص حسبي الله عليك ياللي تصور ، وتقهر في نفس غيرك” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” هذه المشكلة الكثير يجهلها مع الأسف في وقتنا الحالي” ، “أي والله إن العين حق والناس ما تذكر الله” .