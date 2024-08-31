شكرا لمتابعة خبر عن انهيار صخري ضخم على طريق عقبة العنقة بالدائر بني مالك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد طريق عقبة العنقة بمحافظة الدائر بني مالك، انهيار صخري للجبل المحاذي للطريق ما أدى لإغلاقه بشكل جزئي، وذلك للمرة الثانية يوم الخميس الماضي.

وكانت الطرق الجبلية بالمحافظة ذاتها قد شهدت خلال الأيام الماضية انهيارات صخرية تسببت في عرقلة الحركة المرورية أمام المركبات التي سلكت الطرق الجبلية، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح.

وطالب مواطنون من متخذي القرار بالمحافظة ومنطقة جازان النظر لهذا الخطر المحدق ووضع حلول جذرية غير التنظيف بعد الانهيار.

وأكد المواطنون أن أخطار الانهيارات تهدد جميع سالكي طريق عقبة العنقة الرابط بين جبل آل سلمى وحبس وآل تليد وآل علي دفا والصدر وآل النخيف وآل زيدان وآل يحيى بالمحافظة، آملين إيجاد حلول لهذه الانهيارات.

يذكر أن بلدية محافظة الداير وإدارة الطرق واصلت أعمالها الميدانية من أجل فتح الطرقات وإزالة الانهيارات التي شهدتها عدد من جبال المحافظة وقراها إثر الأمطار الغزيرة.

وجرى فتح الطرق من الانهيارات وتنظيفها من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار وإزالة تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة وذلك عبر فرق الطوارئ وغرفة عمليات لاستقبال البلاغات بالإشتراك مع الدفاع المدني.

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