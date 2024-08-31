شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات جديدة متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات في اليمن

مشروع الإمداد المائي

مركز الغسيل الكلوي

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 900 سلة غذائية في مدينة دقنا بإقليم حجر لميس في جمهورية تشاد، استفاد منها 5.400 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا.وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في تشاد للعام 2024م، في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة.كما وزّع المركز أمس الأول 780 سلة غذائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في السودان، استفاد منها 4.485 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا من النازحين والمتضررين من السيول والأمطار.وفي اليمن، قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 8.425 مستفيدًا خلال شهر يوليو 2024م.وراجع عيادة الطوارئ 3.657 حالة، وعيادة الباطنية 1.333 مستفيدًا، وعيادة الأطفال 1.468 طفلًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 986 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 941 مستفيدة، وقسم التوليد 40 حالة.وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 2.936 فحصًا مخبريًا، واستفاد من قسم الأشعة 1.026 فردا، والصيدلية 7.899 مستفيدا، وعيادة الإحالة الطبية 115 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 328 مستفيدًا، والملاحظة 3.172 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 71 مستفيدًا، فيما جرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات.كما واصل مركز الملك سلمان تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال شهر يوليو 2024م، ضخ 41.663.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 4.343.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 156 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين بمحافظة حجة.كما ضُخ في محافظة صعدة 210.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 210.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.في نفس السياق، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم سخي من مركز الملك سلمان.واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2024 م 126 مريضًا، بينهم 54 مريضًا حصلوا على 446 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و3 جلسات إسعافية، بينما تلقى 75 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 46%، ونسبة الإناث 54%، بينما شكلت نسبة النازحين 16%، والمقيمين 83%، وشكلت نسبة اللاجئين 1% .ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.