ضبط 60 ألف وحدة تبغ بشرفية جدة

ضبطت أمانة جدة، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكثر من 60 ألف وحدة من منتجات التبغ في حي الشرفية.

وأوضحت الأمانة أنه خلال عملية تفتيش دقيقة اكتشفت الفرق الميدانية وجود عمالة أجنبية تقوم بتحميل بضائع مشبوهة داخل أكياس نفايات. وأشارت الأمانة إلى أن هذه البضائع تشمل كميات ضخمة من التبغ غير المصرح به، وكانت مخزنة بطرق مخالفة في سيارات عدة. وأضافت أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تمت مصادرة الكميات المضبوطة، وإتلاف كمية كبيرة من التمباك.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أمانة جدة في تعزيز رقابتها لضمان تطبيق الأنظمة، والحفاظ على صحة السكان.