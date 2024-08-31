شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار غزيرة على المدينة المنورة.

وتشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثانية من فجر يوم الأحد.