نقل أول حالة عبر الإسعاف الجوي من رفحاء إلى القصيم

استجابت غرفة القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي، بنقل الإسعاف الجوي أول حالة مرضية من مستشفى محافظة رفحاء بالحدود الشمالية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم خالد الخَضَر، أن الاستجابة جاءت وفق ما استدعته الحالة المرضية بالتنسيق والتعاون مع تجمع القصيم الصحي، مشيرًا إلى أن الحالة تلقت خلال الرحلة العناية الفائقة من الفريق الطبي.

يذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم تم تسميتها وقت تدشينها من قبل سمو أمير المنطقة بـ «وادي الرمة».