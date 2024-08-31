نقل أول حالة عبر الإسعاف الجوي من رفحاء إلى القصيم

وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالقصيم خالد الخَضَر، أن الاستجابة جاءت وفق ما استدعته الحالة المرضية بالتنسيق والتعاون مع تجمع القصيم الصحي، مشيرًا إلى أن الحالة تلقت خلال الرحلة العناية الفائقة من الفريق الطبي.
يذكر أن طائرة الإسعاف الجوي بمنطقة القصيم تم تسميتها وقت تدشينها من قبل سمو أمير المنطقة بـ «وادي الرمة».
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