أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1446/02/18هـ الموافق 2024/08/22م إلى 1446/02/24هـ الموافق 2024/08/28م، عن ضبط 16 شخصا تورطوا في مساعدة المخالفين. - المخالفون 20718 - الإقامة 13248 - أمن الحدود 4688 - نظام العمل 2782 المتسللون - 744 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %37 يمنيون. - %62 إثيوبيون. - %1 جنسيات أخرى. - 69 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية. - 16 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة. الإجراءات - 14634 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 13532 رجلا. - 1102 امرأة. - 5361 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية. - 1982 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 12410 رحلوا.



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