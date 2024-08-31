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إنقاذ طفل من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة ينبع

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الرياض - علي القحطاني - قامت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة ، بأنقاذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة .

وعلي الفور ، تم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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