شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ طفل من الغرق أثناء ممارسة السباحة بمحافظة ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة ، بأنقاذ طفلًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة .

وعلي الفور ، تم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.