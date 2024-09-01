شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح على أجزاء من عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة.

وأشار المركز إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق. طقس السعودية اليوم وتشمل جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل وجنوب منطقة الرياض.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية. الحالة على البحر الأحمر وأشار إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما تكون حالة البحر من متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. الحالة على الخليج العربي أما الرياح السطحية تكون على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، بينما حالة موج البحر تكون من خفيف إلى متوسط.