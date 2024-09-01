شكرا لمتابعة خبر عن رجل يطـلق النار على مكان عمله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق رجل نار على مكان عمله وذلك انتقاما بعد فصله من العمل دون تسديد مستحقاته المالية.

وحدث إطلاق النار في مدينة إسطنبول بتركيا حيث حمل رجل يدعى سليم ســلاحا وأخذ يطلق النار منه على واجهة محل عمله.

وبلغ عدد الرصاصـات التي أطلقها الرجل 50 رصاصة لكن ذلك لم يسفر عن أي إصـابات بين العاملين والزبائن.

وتمكنت الشرطة من القبض عليه، واتضح أن الرجل عمل لعدة سنوات لدى المحل لكن مالك المحل لم يقم بسداد مستحقاته المالية بعد فصله.