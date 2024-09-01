شكرا لقرائتكم ضبط وافدين تعمد أحدهما إتلاف العملة والآخر توثيق ذلك ونشره بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على وافدين من الجنسية السورية، أتلف أحدهما النقود في محتوى مرئي متداول، لمخالفته النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، وتوثيق الآخر ذلك ونشره، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.