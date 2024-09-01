شكرا لقرائتكم المرور يطرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وقال حساب المرور على منصة “إكس”، عبر إنفوجراف صادر عنه، إن مزاد اللوحات الإلكتروني يبدأ غدًا الأحد وينتهي يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر.

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خطوات الوصول للخدمة

وأشار إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.