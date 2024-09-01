شكرا لقرائتكم لقطات لجريان السيول بقوة في حرة مدركة شمال مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول حرة مدركة شمال مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر الفيديو جريان السيول بقوة نتيجة هطول أمطار الخير، ما رسم لوحة ربانية خلابة بالمنطقة.

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توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.