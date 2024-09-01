شروط تسجيل حساب المواطن للمستقلين

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الرياض - محمد الوسيري - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بشروط وضوابط تسجيل الفرد المستقل في البرنامج والمستندات المطلوبة للتسجيل.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للفرد

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا حول الشروط والمستندات المطلوبة للتسجيل بالنسبة للمستقلين وردت عليه بالقول: يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد- المرفقات).

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شروط التسجيل

ولا توجد شروط معينة تمنع الفرد من عدم التسجيل بل التسجيل متاح للجميع لكن هناك معايير للأهلية في حال انطبقت على الفرد يتم قبول طلبه وينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة تحديد الاستحقاق وفيها يتم تحديد المبلغ الشهري الذي يحصل عليه المستفيد من الدعم.

وبشكل عام يصرف حساب متابعات الخليج 365 بحسب الشروط التالية :

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في العام.

ألا يتجاوز الدخل الشهري حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

تقديم المستندات المطلوبة بحسب حالة كل فرد.

ويتم تحديد قيمة الدعم بعد صدور نتائج الأهلية بحسب عدد من المعايير منها :