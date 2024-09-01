شكرا لقرائتكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يبدأ غدًا الأحد الأول من سبتمبر التسجيل في اختبار الرخصة المهنية العام للرجال ممن ليسوا على رأس العمل عبر الموقع الرسمي لهيئة تقويم التعليم ممثلة في مركز قياس.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة إتاحة التسجيل اعتبارًا من يوم غد الأحد للرجال ممن ليسوا على رأس العمل، فيما سيتاح التقديم للنساء ممن لسن على رأس العمل يوم الأحد 8 سبتمبر المقبل.

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وكانت الهيئة أتاحت التقديم لمن هم على رأس العمل من الجنسين بحيث تم فتح التسجيل للرجال يوم 19 أغسطس الجاري فيما تم إتاحة التسجيل للنساء يوم 26 أغسطس 2024.

أهداف اختبار الرخصة المهنية

ويهدف اختبار الرخص المهنية إلى قياس مدى امتلاك المعلمين الحاليين والمستقبليين للمعايير والكفاءات الأساسية لمهنة التدريس من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في مهاراتهم ومعارفهم والتأكد من قدرتهم على أداء مهامهم بفعالية.

خطوات تسجيل اختبار الرخصة المهنية ويتم التسجيل في الخدمة عبر النفاذ الوطني الموحد أو عبر الحساب الخاص بالمستفيد في موقع قياس من خلال ما يلي:

1. الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس.

2. فتح تطبيق نفاذ، ثم نقر قبول، ثم اختيار رمز التحقق لإكمال تسجيل الدخول، ومن ثم العودة إلى ملف المستفيد، كما يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).

3. اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل) ثم الضغط على (تسجيل) أسفل الاختبار الذي يرغب المستفيد التسجيل به.

4. قراءة “ملاحظات قبل التسجيل” ثم الضغط على (متابعة).

5. قراءة ” إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات” والموافقة عليها عن طريق اختيار (أوافق على التعليمات) ثم الضغط على (التالي).

6. قراءة “سياسات المركز الوطني للقياس” والموافقة عليها عن طريق اختيار (أوافق على التعليمات) ثم الضغط على (التالي).

7. تحديد مركز الاختبار من قائمة “مركز الاختبار” ثم الضغط على (التالي)، وتحديد تاريخ ووقت الاختبار ثم (التالي).

8. التأكد من موعد ومكان الاختبار وبيانات الاتصال ثم الضغط على (التالي)، التأكد من حجز الموعد ثم الضغط على (حجز الموعد)، والاطلاع على ملخص الحجز ثم الضغط على (المتابعة إلى الدفع).