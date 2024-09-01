شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار غزيرة على المدينة حتى الفجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثانية من فجر يوم الأحد.

طقس المدينة المنورة

وفي وقت سابق نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وانعداماً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة الـ 1ظهراً وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما نبه المركز من أمطار خفيفة, تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المهد ووادي الفرع, مشيراً إلى أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة الـ 9 مساءً .

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.