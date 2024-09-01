شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يواصل التحذير بعد الإنذارات الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد الدفاع المدني التحذير من قطع مجاري السيول داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة بعد التحذيرات التي صدرت عن المركز الوطني للأرصاد بعدة مناطق.

تنبيهات الدفاع المدني

ودعا الدفاع المدني أهالي المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وحائل وعسير إلى اتباع التعليمات محذرًا في الوقت ذاته من السباحة في أماكن تجمع المياه والمجازفة بعبور الأودية بعد هطول الأمطار.

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وفي وقت سابق دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم أمس الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

أمطار غزيرة وسيول

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة والخرمة وتربة ورنية والمويه، وخفيفة لتشمل جدة وبحرة وخليص، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق حائل والقصيم والشرقية.