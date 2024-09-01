شكرا لقرائتكم أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات البرد تجري السيول في الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة تصل إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات، بلجرشي، والعقيق، وبني حسن، والقرى، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها.

وعلى إثر هذه الأمطار سالت العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم وجنوب الرياض، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.