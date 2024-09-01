51 ألف قضية تنظرها المحاكم العامة

بلغ عدد القضايا العامة المنجزة 51.787 قضية حتى الربع الثالث من 2024، وعدد الأحكام الصادرة 46.742 بـ 22.666 قرارًا، ووفقا للمؤشر العدلي لوزارة العدل تصدرت منطقة الرياض بعدد القضايا العامة المنجزة بـ 19494 قضية و17090 حكمًا و10466 قرارًا، في المقابل سجلت منطقة نجران أقل عدد قضايا عامة؛ إذ سجلت القضايا المنجزة 439 قضية و389 حكمًا و169 قرارًا.

وأوضح المستشار القانوني عادل ثامر، أن المحكمة العامة تختص بجميع قضايا الإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، والدعاوى العقارية والدعاوى المستعجلة والدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بعقود الإنهاءات والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وغيرها من القضايا، مشيرا إلى أن جميع القضايا في المحاكم أصبحت تشهد سرعة في الإنجاز، وذلك نتيجة التطور الكبير الذي تشهده وزارة العدل على كافة الأصعدة.

قضايا عامة بالمناطق

الحدود الشمالية

386

482 الجوف

775 تبوك

1379 حائل

1143 القصيم

1625 الشرقية

6260 عسير

2946 جازان

1284 مكة المكرمة

12851 المدينة المنورة

2723 الباحة