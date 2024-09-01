وأوضح المستشار القانوني عادل ثامر، أن المحكمة العامة تختص بجميع قضايا الإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، والدعاوى العقارية والدعاوى المستعجلة والدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بعقود الإنهاءات والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وغيرها من القضايا، مشيرا إلى أن جميع القضايا في المحاكم أصبحت تشهد سرعة في الإنجاز، وذلك نتيجة التطور الكبير الذي تشهده وزارة العدل على كافة الأصعدة.
قضايا عامة بالمناطق
الحدود الشمالية
386
482 الجوف
775 تبوك
1379 حائل
1143 القصيم
1625 الشرقية
6260 عسير
2946 جازان
1284 مكة المكرمة
12851 المدينة المنورة
2723 الباحة
كانت هذه تفاصيل خبر 51 ألف قضية تنظرها المحاكم العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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