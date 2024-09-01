شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر.. أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة وعسير حتى الساعة الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك مراكز رهاط - مدركة - هدى الشام، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 من مساءً اليوم.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

