شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على عسير والان نبدء بالتفاصيل

طقس ممطر

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.كشف المركز الوطني عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل وجنوب منطقة الرياض، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.